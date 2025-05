Robert de Niro roept op tot verzet tegen autocraten en fascisten

De Amerikaanse acteur en regisseur Robert De Niro heeft tijdens de opening van Cannes, het belangrijkste filmfestival ter wereld, alarm geslagen over de situatie in de Verenigde Staten. "In mijn land vechten we met alle macht voor de democratie die we ooit als vanzelfsprekend beschouwden." Hij wees er op dat fascisten en autocraten een grote haat tegen de kunsten koesteren omdat die voor waarheid, democratie en diversiteit staan. "Daarom zijn wij een bedreiging voor autocraten en fascisten."