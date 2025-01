Robbert Dijkgraaf, doe het niet. Blijf in Princeton Opinie • 31-12-2021 • leestijd 2 minuten • 1849 keer bekeken • bewaren

Man, wees toch wijzer! Je weet wat er gebeurt als je te dicht bij Rutte in de buurt komt.

De internationaal befaamde natuurkundige Robbert Dijkgraaf treedt toe tot het kabinet Rutte IV. Hij wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wie weet, heeft hij zich laten verlokken door de vijf miljard extra die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken voor hoger onderwijs en wetenschap. Over de komende tien jaar, dat wel.

Dijkgraaf treedt daarmee in de voetsporen van prof. dr. Ronald Plasterk , die zich in de wetenschap faam verwierf door zijn baanbrekend onderzoek naar het genoom en bij het grote publiek door intelligente columns over politieke aangelegenheden. Hij was minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in Balkenende IV, daarna nog eens van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Rutte II. Het waren teleurstellende optredens. De bewindsman werd opgevreten door zijn departementen en de coalitieakkoorden waaraan hij zich had moeten binden. De slimme onderzoeker die altijd openheid, democratisering en echte vernieuwing had gepredikt, werd het boegbeeld van de gevestigde praktijken en tradities op de aan hem toevertrouwde departementen.

Dat lot staat Robbert Dijkgraaf ook te wachten, al heeft hij als voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen wel voeling gehad met het Haagse gebeuren. Volgens Science Guide is de eerste meloen die door zijn keel wordt geduwd nieuw beleid om wetenschappelijke onderzoekers niet alleen te beoordelen op de kwaliteit van hun publicaties maar ook op dat van hun onderwijs en hun maatschappelijke impact, waarbij het maar de vraag is hoe je dat moet meten.

Wie de verdere samenstelling van het kabinet in ogenschouw neemt, stelt vast dat het voornamelijk bestaat uit politici die hun sporen vooral hebben verdiend om hun hondentrouw aan de respectievelijke partijleiders. Dat valt uiteraard met name op in het smaldeel van de VVD. Het zijn bijna allemaal politieke dieren en vrijwel nooit echte deskundigen op het gebied dat hen is toegewezen.

De oude politiek triomfeert aan alle kanten.

Daarin zal Robbert Dijkgraaf worden vastgezogen tot er van zijn oorspronkelijke persoonlijkheid niets meer herkenbaar is. Ronald Plasterk is politiek en wetenschappelijk uitgeschakeld. Der Mohr had seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen, z oals onze oosterburen zeggen. Hij is gereduceerd tot columnist van De Telegraaf.

Robbert Dijkgraaf kán terug. Het is nog niet te laat. Man, wees toch wijzer. Je weet wat er gebeurt als je te dicht bij Rutte in de buurt komt. Word niet de vlag op zijn aangevreten modderschuit.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.