Rob Jettens favoriete nummer is van Typhoon, Rosanne Hertzberger: 'You Know I'm No Good'

Kamermuziek van DJ Jopie

De leden van de nieuwe Tweede Kamer hebben hun favoriete muzieknummer weer ingeleverd. Zo komen we te weten dat Rob Jetten graag naar Typhoon luistert, terwijl Rosanne Hertzberger graag ‘You Know I'm No Good’ van Amy Winehouse opzet. Ook Geert Wilders kiest voor Winehouse: ‘Back to black’.

Nederlandstalige muziek is populair in de Kamer. De populairste muzikant is André Hazes, die maar liefst vijf vermeldingen heeft. Zo kiest Esmah Lahlah voor ‘Bloed, zweet en tranen’. Hazes’ zoon André junior staat met ‘Leef’ (de keuze van FvD’er Freek Jansen) een keer in de lijst. Queen komt drie keer in de lijst voor, evenals Michael Jackson. Het Urker Mannenkoor en U2 staan er allebei twee keer in.

Joost Eerdmans, die als DJ meer voor elkaar krijgt dan als Kamerlid, is fan van Het Goede Doel. Met ‘Ik dans, dus ik besta’ slaagt DJ Jopie er ongetwijfeld regelmatig in om de dansvloer te vullen. Suzanne Kröger koos voor ‘Vrijheid, gelijkheid en zusterschap’. Ines Kostić (Partij voor de Dieren) zette ‘Bella ciao’ op één.