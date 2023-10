Rob Jetten wil internationale coalitie tegen fossiele subsidies

Jetten sprak in de Spaanse hoofdstad over “de belofte die we al vele jaren geleden hebben gemaakt”. Hij doelde daarmee vermoedelijk op Europese afspraken uit 2013. EU-lidstaten zegden destijds toe dat er in 2020 geen fossiele subsidies meer zouden bestaan. In de praktijk is er niets terechtgekomen van die belofte. In Nederland bedragen de fossiele subsidies volgens berekeningen van de overheid nog altijd zo’n 40 miljard euro per jaar.