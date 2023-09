Rob Jetten: VVD-leider Yesilgöz omarmt 'haat van het tijdperk Wilders'

3 sep. 2023 - 12:00

Rob Jetten koos met zijn toespraak duidelijk positie. Schipperen tussen Scylla en Charybdis om zijn partij strategisch op de juiste plaats te zetten. Dat deed hij, vanuit zijn standpunt en de electorale mogelijkheden gezien, best goed. Verrassend in positieve zin vind ik het deel van zijn toespraak vervat in de laatste alinea. Eindelijk dat eeuwige taboe doorbroken. Hij wees er wel op dat dit standpunt moeilijk zou liggen bij een deel van het D66-electoraat. Dapper dat hij het gewoon zegt. Er is natuurlijk concurrentie van de jongerenpartij VOLT, die in principe voor kernenergie is. Jetten moest die flank afdekken en dat deed hij dus goed. Ook had hij het in zijn voordracht niet zo op klimaatpaniek. D66-leider Jetten: ‘Tijd van klimaatdrammen is voorbij’. Er is geen reden om mensen angst aan te jagen over klimaatverandering. Mee eens. Lees https://www.ad.nl/politiek/d66-leider-jetten-tijd-van-klimaatdrammen-is-voorbij~a8e427a4/ Ik zal nooit op D66 stemmen, maar dit was een goede spreekbeurt. We zijn nog niet van Rob Jetten af en terecht niet.