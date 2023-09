Rob Jetten: ‘Tata moet kleur bekennen, anders in 2030 dicht’

10 sep. 2023 - 11:22

Als er een partij is geweest die de afgelopen regeer periode zijn stempel heeft gedrukt is dat in mijn perceptie wel D66 geweest. Ooit een partij die voor democratische vernieuwing stond en is vervallen tot een partij waar de kiezer zijn vertrouwen in heeft opgezegd door een bestuur dat niet heeft begrepen waar bestuurlijke vernieuwing voor staat. Met onhaalbare vergezichten niet al te frisse politiek is D66 een partij die het overgrote deel van zijn achterban heeft verloren. De heer Rob Jetten heeft de ondankbare taak om het tij te keren. Voor de aankomende verkiezingen denk ik dat we een catastrofe gaan zien. Een die ze volledig aan zichzelf hebben te danken. Dit vergezicht betreffend de Hoogovens en "zijn besluit" om in 2030 de hoogovens te sluiten is iets wat niet echt indruk gaat maken in de aankomende verkiezingen. Vijf tot zeven zetels schat men in. Ik denk dat ze beslist niet meer verdienen