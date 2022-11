Rob Jetten maakt plaats voor Sigrid Kaag

23 jun. 2020 - 10:55

De strijd tussen Samsom en Asscher en ook de rol daarin van Asscher is regelmatig verkeerd neergezet. Samsom wilde eerst die strijd zelf en is toen gedraaid. Samsom was toen gedraaid. Dat is al onbetrouwbaar. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/106201/samsom-had-toch-geen-trek-tweestrijd-met-asscher?redirect_from=rtlz Het is voor veel PvdA'ers en voor misschien ook wat kiezers en leden moeilijk te verkroppen, maar het wordt tijd de realiteit onder ogen te zien. Ik heb in 2012 PvdA gestemd. Dat heb ik op de nr.1 gedaan, maar ik wil mijn stem terug. Samsom was een verschrikking als lijsttrekker. Hij kon goed debatteren, maar heeft na een campagne tegen de VVD veel te snel de oversteek gemaakt naar dezelfde VVD. Hij heeft niemand meegenomen in zijn plannen. En niet eens een kabinet met CDA/ SP/D66 overwogen. De formatie ging te snel. Hij heeft campagne gevoerd met een belofte van groei en investeringen en heeft vervolgens zorg, sociale zekerheid afgebroken. Inhoudelijk dus al een grote fout. Vervolgens heeft hij geen profiel neergezet. Hij heeft nooit de randen opgezocht. Hij heeft slecht gehandeld met Kuzu en Ozturk. En ook Bois en Hylkens. Hij wilde eerst wel uitgedaagd worden en toen niet. Hij wilde liever zwarte cijfers en een lage staatsschuld en begrotingstekort. En liet de zorg en sociale zekerheid verpieteren. Hij heeft de beginselen van de PvDA verraden. Hij heeft zijn latere rivaal naar Den Haag gehaald. Dat was ook al een blunder. Samsom was compleet maar dan ook compleet ongeschikt voor het lijsttrekkerschap. Hij was een hele slechte politieke leider. Samsom was een nog grotere flop als Melkert. Er is het predikaat opgeplakt van een broedermoord. Van een dolkstoot. In werkelijkheid was Samsom een zeer slecht politiek leider. Heeft hij de PvdA onmetelijk veel schade gedaan. Waren de woorden van Rottenberg 100% waar. En heeft Asscher misschien Samsom het laatste zetje gegeven. Maar was het geen dolkstoot. Het was eerder zo dat Samsom zich met een reeks van grote blunders bij iedereen onmogelijk had gemaakt. Samsom heeft alles fout gedaan wat je maar fout kon doen. En daardoor zichzelf in een onmogelijke positie gebracht. Asscher heeft Samsom uit zijn lijden verlost. Zijn zelf veroorzaakte lijden. Samsom heeft zichzelf een dolk in de rug gestoken. Maar dat bekt voor de geschiedenisboeken natuurlijk niet zo lekker. Ik ben geen Asscher fanboy. Maar Samsom heeft zichzelf ernstig beschadigd. De sociaal democratie en de PvdA. Hij heeft links beschadigd. En als hij ook maar een greintje zelfreflectie had gehad dan had hij gewoon erkend dat hij hopeloos gefaald had. En was hij zelf opzij gestapt. Samsom zat later nog te zwammen dat hij wel even 18 a 19 zetels zou halen. De PvdA had met Samsom nog meer verloren.