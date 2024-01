Rob Jetten: Knikker VVD uit Europese liberale fractie wegens samenwerking met rechts-extremistische PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 779 keer bekeken • bewaren

D66-partijleider Rob Jetten en oud-minister en VVD-erelid Henk Kamp hebben het zondag met elkaar aan de stok gekregen over het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees Parlement. Dat gebeurde bij het televisieprogramma WNL op Zondag. Zowel D66 als VVD zijn vertegenwoordigd in die fractie. Binnen de Europese fractie is onenigheid over het fractievoorzitterschap, dat nu tijdelijk wordt ingevuld door de VVD'er Malik Azmani. D66 ziet Azmani niet zitten als definitieve fractievoorzitter en vindt zelfs dat er gesproken moet worden of de VVD er überhaupt nog wel een plek heeft.

D66 wil, net zoals een ander deel van de Europese liberalen, Azmani niet als fractievoorzitter omdat de VVD in Nederland met de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet. Volgens Jetten is het "staande praktijk" binnen de alliantie van liberalen en democraten in Europa. Als een van de leden van die fractie in het thuisland gaat samenwerken met extreme partijen volgt er een onderzoek of zo'n partij wel binnen die liberale fractie thuishoort, zei Jetten.

Volgens de D66-partijleider is dat eerder gebeurd, toen in Scandinavië liberale partijen met extremistische populisten gingen samenwerken. "Dus gelijke monniken, gelijke kappen. Dat zal dan dus ook voor de VVD gelden."

Kamp trok hierop fel van leer tegen Jetten en D66. De oer-VVD'er noemt het absurd dat "de links-liberale club D66 zich afvraagt of de VVD wel in die Europese fractie thuis hoort. We staan aan de basis van de Europese fractie, we zijn drie keer zo groot als D66, nu nog steeds in de Tweede Kamer, we hebben die Europees-liberale samenwerking helpen tot stand komen. Rutte is daar een van de grote voorvechters voor geweest." Het is volgens hem dan ook niet gepast "om nou vanuit Nederland als D66 erover te gaan praten dat de VVD daaruit zou moeten worden gewerkt."

De onderhandelingen voor een nieuw kabinet waaraan de VVD deelneemt, zijn volgens Kamp "absoluut geen argument om moeilijk te gaan doen naar de VVD in een Europese liberale fractie. Ik denk dat D66 blij mag zijn dat ze deel mag uitmaken van die fractie."