Rob Jetten hoort nu af te treden als minister voor Energie

26 aug. 2022 - 9:37

Zo zie je hoe de wereld in een half jaar kan veranderen. Meneer Jetten is op de post gezet waar D66 kon scoren als voorganger in de verdere verduurzaming van Nederland. Nu is hij druk met kolencentrales en gascontracten. Geen idee of hij hiervoor echt moet aftreden, het lijkt me een keuze van de juristen van het departement die Jette volgt / moet volgen. Eerder incompetentie in de ambtenarij dan of eigenlijk gewoon weer het braafste jongetje van de klas willen zijn.