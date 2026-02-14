Rob Jetten, geef een duidelijk signaal af… nodig Francesca Albanese uit! Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 513 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

“The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, given Israel political excuses, political sheltering, economic and financial support […] We who do not control large amounts of financial capitals, algorithms and weapons, we now see that we as a humanity have a common enemy, and freedoms, the respect of fundamental freedoms is the last peaceful avenue, the last peaceful toolbox that we have to regain our freedom.” Francesca Albanese, speciaal VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, 7 februari 2026.

Dat kwaadwillenden bewust een gefabriceerde videomontage van bovenstaande uitspraken hebben gemaakt waaruit zou moeten blijken dat niet ‘het systeem’ maar Israël door Albanese als gemeenschappelijke vijand van de mensheid wordt geschetst, maakt meer dan ooit duidelijk in wat voor doodzieke wereld we zijn beland.

We weten inmiddels dat de Verenigde Staten en Europese landen massaal zwaar medeplichtig zijn aan de vernietiging door Israël van Palestina en het Palestijnse volk. En ja, dat is ook voor Europa’s leiders een uiterst ongemakkelijke boodschap. Vandaar dat Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Italië vorige week féller van leer trokken tegen Francesca Albanese dan ze ooit hebben gedaan tegen de plegers van enkele van de meest weerzinwekkende en barbaarse horrormisdaden in onze recente geschiedenis.

Bestráf de boodschapper, verbérg de bewijzen, en ga over tot de orde van de dag. Dát is wat de Verenigde Staten en veel van Europa’s leiders zo graag willen. Dát is waarom Eric van der Burg vorig jaar een gesprek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken met Francesca Albanese blokkeerde. Want als er íemand is die in ongekend scherpe maar op harde feiten gebaseerde bewoordingen duidelijk kan maken hoe ongelooflijk groot de misdaden van Israël zijn, en hoe omvangrijk de medeplichtigheid daaraan van Europa en de VS is, dan is het wel Francesca Albanese. En dát doet píjn, dát ráákt, díe ongemakkelijke waarheid is voor ons moeilijk te verkroppen, en juist daarom zijn talloze Europese en Amerikaanse regeringsleiders, ministers en andere politici geregeld geneigd wild om zich heen te slaan.

Vandaar dat Francesca Albanese de VS niet meer in mag. Haar bezittingen in de VS, inclusief haar appartement in New York, zijn bevroren. Haar bankrekeningen geblokkeerd. Ze werd op een internationale zwarte lijst geplaatst waardoor ze nergens in de wereld nog een bankrekening kan openen. Er gelden sancties voor elke Amerikaanse burger die financiële of materiële transacties met haar aangaat, waaronder haar dochter en echtgenoot die bij de Wereldbank werkt. "In theorie kunnen ze me niet eens uitnodigen voor een kopje koffie, want dan riskeren ze een boete van maximaal 1 miljard dollar of een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar,” vertelde Albanese vorig jaar.

Nieuw dieptepunt was de oproep vorige week door verschillende landen om Albanese als speciaal rapporteur te ontslaan op basis van een doelbewust verkeerd gemaakte videomontage van uitspraken die ze op 7 februari deed in Doha. Secretaris-generaal van Amnesty International, Agnès Callamard, was ongekend hard in haar veroordeling van deze oproep tot ontslag:

“Het is verwerpelijk dat ministers in Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland en Italië de speciaal VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, hebben aangevallen op basis van een opzettelijk ingekorte video om haar boodschappen verkeerd voor te stellen en ernstig te verdraaien - zoals duidelijk blijkt uit het bekijken van haar oorspronkelijke toespraak in zijn geheel. De ministers die desinformatie hebben verspreid, moeten verder gaan dan alleen hun reacties op sociale media verwijderen - zoals sommigen hebben gedaan. Ze moeten publiekelijk hun excuses aanbieden en alle oproepen tot het aftreden van Francesca Albanese intrekken. Hun regeringen moeten ook onderzoeken hoe deze desinformatie is ontstaan, met het oog op het voorkomen van dergelijke situaties. Hadden deze ministers maar net zo luid en krachtig opgetreden tegen een staat die genocide, onrechtmatige bezetting en apartheid pleegt, als ze nu doen bij hun aanvallen op een VN-expert. Hun lafheid en weigering om Israël ter verantwoording te roepen staan ​​in schril contrast met de onwrikbare vastberadenheid van de speciale rapporteur om de waarheid te spreken tegen de machthebbers.”

Aankomend premier Rob Jetten liep vorig jaar mee in een van de Rode Lijn-demonstraties. Maar de eerste signalen van een door ons allen gehoopte beleidswijziging door de komende Nederlandse regering ten aanzien van Israël/Palestina zijn ongunstig. Ook D66 stemde in de Tweede kamer plotseling tegen het erkennen van de Palestijnse staat.

Als Rob Jetten daarom enige geloofwaardigheid wil terugwinnen, wil laten zien dat zijn deelname aan de Rode Lijn-demonstratie oprecht was én de rapporten over Israëls gruweldaden serieus neemt, dan nodigt hij zo snel mogelijk Francesca Albanese uit voor een persoonlijk gesprek over haar bevindingen. Daarmee kan hij niet alleen tonen dat hij een vernieuwend Europees leider is, maar geeft hij bovendien een belangrijk signaal af aan zijn collega-regeringsleiders in Europa, Noord-Amerika én Israël, het signaal dat het de hoogste tijd wordt voor een fundamentele koerswijziging in het dossier Israël/Palestina.