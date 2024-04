Rob Jetten doet beroep op Pieter Omtzigt: Stop met deze formatie

„Wat is er gebeurd met de frisse nieuwe club van Pieter Omtzigt?” vroeg Jetten zich hardop af. „Wij hadden grote hoop om in hem een partner te vinden in het politieke midden. Zijn nadruk op sociale advocatuur, grondrechten en financiële degelijkheid klonk prachtig. Hij leek in de campagne zo duidelijk over zijn principes. Toch heeft hij in een mum van tijd zijn hart verkocht aan de PVV.” Jetten hoopt dat NSC, dat ook deze zaterdag een partijcongres houdt, alsnog afziet van meeregeren met de PVV. Jetten: „Kiest Nieuw Sociaal Contract voor kabinet-Wilders I of voor Nederland?"