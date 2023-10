Rob Jetten: 'Dilan Yesilgöz wil de Nederlandse waarden verwateren' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 367 keer bekeken • bewaren

D66-lijsttrekker Rob Jetten stelt dat de nieuwe leider van de VVD, Dilan Yesilgöz, de Nederlandse waarden wil verwateren. Daartoe is ze onder meer bereid in zee te gaan met extreemrechts, zo hield hij het congres van zijn partij zaterdag voor in Apeldoorn. Yesilgöz heeft eerder gezegd dat de VVD te veel 'waterige compromissen' heeft gesloten.

Jetten in zijn speech:

"Begrijp ik nu goed dat ze het “waterig” vond, dat we eindelijk de klimaatdoelen gaan halen? Was het waterig dat leraren

eindelijk het salaris krijgen dat ze verdienen? Waterig, dat cultuur eindelijk weer gewaardeerd wordt? Dat we een onversneden pro-Europese koers varen? Dat Kajsa de grootste investering in de krijgsmacht deed sinds de Koude Oorlog? Dat we in 1 jaar van het Russisch gas af gingen?"

Hij neemt het Yesilgöz kwalijk dat ze de deur weer openzet voor regeringsdeelname van extreem-rechts. Haar voorganger, Mark Rutte, sloot de PVV uit als coalitiepartner, onder meer omdat Wilders weigert discriminerende uitlatingen terug te nemen, ook al is hij daarvoor tot in hoogste instantie voor veroordeeld. Wilders lapt daarmee de Nederlandse wetgeving aan zijn laars.

Jetten ziet nog wel andere bezwaren tegen regeringsdeelname van de PVV:

"Wilders steunt Poetin, wil uit de Europese Unie, uit de euro. Wil korans en moskeeën verbieden en sluit hele bevolkingsgroepen uit. Het enige wat Dilan Yesilgöz wil laten verwateren, zijn de Nederlandse waarden, de liberale waarden waar dit land op is gebouwd."

D66 staat er in de peilingen beroerd voor, met een verlies van maar liefst 17 zetels, maar Jetten gokt op een eindsprint die veel goed gaat maken. NRC schrijft dat veel van de aanwezige partijleden zich al neer hebben gelegd bij een rampzalige uitslag.

Een teleurstellende verkiezingsuitslag biedt ruimte om kritisch te reflecteren op de afgelopen regeerperiodes, denkt de 31-jarige Quincy Breidel uit Rotterdam. Hoewel meeregeren volgens Breidel de juiste keuze was, heeft het weinig vruchten afgeworpen. „Veel plannen uit het vorige verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het regeerakkoord,” vertelt hij, „maar sneuvelden uiteindelijk in de uitvoering”. Volgens Breidel is het daarom nu tijd om de oppositie in te gaan.

Dat sluit aan bij wat Jetten stelde in zijn speech: