RIVM ziet enorme opmars coronavirus, ziekenhuisopnames binnen week met 28 procent toegenomen

Met de feestdagen in zicht is het coronavirus zich in ongekend tempo aan het verspreiden. Het RIVM heeft een recordaantal virusdeeltjes aangetroffen in het rioolwater. Er worden nu 4260 deeltjes per 100.000 inwoners gemeten. Dat is 16 procent meer dan vorige week. Een week eerder was er zelf sprake van een stijging van 57 procent. Vorig jaar bedroeg het aantal rond deze tijd 1712.