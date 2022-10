RIVM voorspelde pandemie perfect, maar deelde die info niet

15 feb. 2022 - 13:45

@Jozias In central Europe only the Netherlands and Switzerland suffered large numbers of excess deaths in early 2020. After international travel resumed, the entire region was ravaged in the autumn. Poland, Hungary and the Czech Republic all endured additional spikes of mortality in March and April 2021. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker Men was in Nederland dus te laat. En het RIVM was van meet af aan op de hoogte. Onderzoek moet aantonen of het rijksinstituut zich politiek heeft laten manipuleren. En hoe dat zich dat later herhaalde - zie het lijstje van @Mark Huysman 14 februari 2022 at 16:21 Voor zover dat al niet gebeurd is, kan dit toegevoegd worden aan het onderzoek n.a.v. de motie Omtzigt. Overigens ben ik net terug uit het buitenland waar ik geholpen heb met het opstellen van supply chain scenario's bij een megaproject. Geen zin om verder in te gaan op uw ''Managing Disconsent'' t.a.v. kritiek op het beleid.