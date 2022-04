RIVM-baas Van Dissel deed werk via geheime privé-mail Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), communiceerde tijdens de coronacrisis voor zijn werk via een privémail-adres. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Eerder werd al onthuld dat minister De Jonge zich aan dergelijke praktijken schuldig maakte. Het gebruik van privémail voor werk gaat in tegen de officiële richtlijnen van de overheid.

Het gebruik van privémail door overheidsfunctionarissen is om een aantal redenen problematisch. Zo voldoet de beveiliging vaak niet aan de scherpe eisen van de overheid. Daarnaast onttrekt dergelijk mailverkeer zich aan de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het betekent ook dat de Tweede Kamer geen inzage heeft in dergelijke communicatie, bijvoorbeeld als het mailverkeer onderzocht moeten worden in het kader van een parlementaire enquête.

Van Dissel speelde een hoofdrol bij de aanpak van de coronacrisis en zijn berichtenverkeer is van cruciaal belang bij de reconstructie van het beleid. De Tweede Kamer start een parlementaire enquête naar het coronabeleid en loopt dan tegen dit probleem aan.

Van Dissel gebruikt voor zijn overtreding van de regels dezelfde excuses als De Jonge, zo blijkt uit een verklaring in De Volkskrant: "Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat Van Dissel zijn privémail gebruikte. ‘Gezien de grote hoeveelheden e-mail die hij ontving, maakte dit zijn werk gemakkelijker.’ Op de verschillende plekken waar Van Dissel werkte, waren de RIVM-systemen volgens de woordvoerder ‘niet altijd even bruikbaar’. Zo kon het soms ‘lang duren om in te loggen’ en was het versturen van grotere bestanden ‘lastig’."

Het RIVM waarschuwde intern tegen het gebruik van privémail, onder meer omdat er hackpogingen werden opgemerkt. Vertrouwelijke stukken nooit via privémail, maande het instituut dat toeziet op de volksgezondheid. Van Dissel stelt dat hij daarom nooit vertrouwelijke informatie in de via zijn privéaccount verstuurde mails verwerkte. De Volkskrant constateert dat die bewering niet klopt. Uit informatie van het ministerie zou blijken dat de bijlagen in de bewuste mails van Van Dissel niet openbaar gemaakt mogen worden omdat ze vertrouwelijke informatie bevatten.