Rivier de Oder vergiftigd met kwik: duizenden vissen dood

In de Oder, met 850 kilometer in lengte de dertiende rivier van Europa, zijn duizenden vissen gestorven die aanspoelen op de oevers. De Duitse autoriteiten stellen vast dat het rivierwater is vergiftigd met kwik. Burgers wordt aangeraden niet het water in te gaan of het zelfs maar aan te raken. Kwik is giftig en kan onder meer bij ongeboren kinderen het zenuwstelsel beschadigen.