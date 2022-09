Armoede neemt in heel Europa toe, en dat was al zo voor deze crisis

Nog voordat de crisis dit op grote schaal uitbrak, kwamen al meer mensen in financiële moeilijkheden. Meer dan een op de vijf Europeanen, zo’n 21,7 procent van de Europese bevolking, liep in 2021 het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistiekenbureau van de EU. Deze burgers waren onderdeel van huishoudens die te maken konden krijgen met armoede, ernstig tekort aan middelen en sociale achterstand of werkloosheid. In vergelijking met 2020 is het aantal met 0,1 procent gestegen.