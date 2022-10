Rishi Sunak nieuwe premier van Groot-Brittannië

24 okt. 2022 - 13:59

Hoezo de 1e PM van kleur? Lijkt mij dat zijn voorgangers, allen met varkensroze tinten, veel kleurrijker waren. Ook Sunak kan niets veranderen aan de diepe chaos die niet alleen bij de conservatieven heerst, maar elke UK'er snoeihard treft. Brexit én de verraderlijke manier waarop Britten erin gelogen zijn is hier debet aan. Dankzij de apert liegende Boris Johnson en de onderbuikende Nigel Faragre is er een voorlopig onomkeerbaar proces van totale destructie in gang gezet. Landelijke verkiezingen zullen Labour aan de macht helpen en de UK terug Europa in. Een verademing voor de Britten, middenstanders etc. Maar ook zij krijgen de chaos niet binnen een paar jaar opgelost. Dit land is voor de komende decennia grondig vernield. Verdomd jammer en zo herkenbaar met opeenvolgende ultrarechtse regeringen in Nederland die het land -met name door de perverse marktwerking (nuts, zorg, OV etc)- onherstelbare schade toebrachten.