Rishi Sunak heeft lak aan Europees en Brits Hof en wil vluchtelingen alsnog naar Rwanda deporteren

De Britse premier Rishi Sunak wil de plannen doorzetten om migranten zonder verblijfsdocument te deporteren naar Rwanda, ondanks dat de Britse Hoge Raad oordeelde dat dat onwettig is. De eerste uitzettingsvluchten moeten volgens schema komend voorjaar beginnen.

Sunak zegt de uitspraak van het hof weliswaar te accepteren en te respecteren, maar het er niet mee eens te zijn. Ook zegt hij nu gewoon een nieuw akkoord te willen sluiten met Rwanda om de deal toch door te laten gaan en om ervoor te zorgen dat er geen bootjes met migranten meer naar Groot-Brittannië komen. Het plan is bedoeld als afschrikmiddel voor nieuwe migranten.

Volgens Sunak moet er nu ook noodwetgeving komen om te bevestigen dat Rwanda een veilig land is waar migranten zonder gevaar naartoe kunnen. Daar denken mensenrechtenorganisaties anders over. Zo noemt Amnesty International Rwanda “een land met een geschiedenis van ernstige mensenrechtenschendingen, zoals willekeurige detentie, marteling en de onderdrukking van vrije meningsuiting”.

Sunak zegt zich eveneens niets aan te trekken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat eerder al besloot dat de deportatieplannen in strijd zijn met het Europese mensenrechtenverdrag. De Britse Hoge Raad verwees ook al naar dat verdrag. "Ik zal niet toestaan dat een buitenlands hof deze vluchten zal blokkeren", aldus de Britse premier. Het is niet duidelijk of hij het Verenigd Koninkrijk wil terugtrekken uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens Britse media sturen sommige van zijn Conservatieve partijgenoten daar wel op aan.