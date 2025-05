Rinke Verkerk krijgt Andries Knevel stil: 'Jij houdt van Israël alsof het een voetbalclub is'

In het programma Dit is Tijs kraakt journalist Rinke Verkerk harde noten over het debat dat in Nederland wordt gevoerd over Israël en de genocide in Palestina, bijvoorbeeld door mensen als Andries Knevel die - in de woorden van Verkerk - voor Israël juichen alsof het een voetbalclub is die ooit de Champions League won. Daarbij wordt volgens Verkerk niet alleen weinig tot geen rekening gehouden met het lot van de Palestijnen, maar ook niet met dat van de Israëliërs die in eigen land veel kritischer zijn op hun regering en de vernietigingsoorlog in Gaza, dan de Israël-aanhangers in bijvoorbeeld Nederland. Dat heeft een reden, zo merkt ze op: 'De kritiek op Israël komt niet overeen met het gevoel dat Nederlandse christenen graag bij Israël willen voelen'.