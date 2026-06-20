Rijwielterrorist Theodora vast in de verdeel-en-heers-file Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 336 keer bekeken • Bewaren

Dag lieftallige politieke wegpiraten van me,

Jullie favoriete rijwielterrorist stond gisteren zelfs met de fiets in de file. Ja, met de fucking fiets! Alles werd afgezet, zodat we eerst keurig met zijn allen in de juiste volgorde in paniek konden raken voordat het verkeer weer mocht doorstromen.

Het blijft een wonderbaarlijk schouwspel met al die politieke verkeersregelaars. Ze staan met hun notitieblokje in de aanslag om boetes uit te schrijven: “Jazeker, rond azc’s zagen we brandstichting, geweld en zelfs een poging tot een bomaanslag — oprecht vervelend allemaal — maar vergeet het klimaat niet!” Of: “Bescherm homo’s gerust tegen moslims, maar pas op dat je de arbeider niet verliest!”

Ah, de arbeider. Die uitgebuite stakker wordt weer eens door de machtigen aan de ketting meegesleurd. Hij heeft hagelwitte mouwranden op zijn kreeftrode armen, een smoezelig mouwloos shirt aan en precies genoeg eelt op zijn handen om als heilige hamer te dienen — zodra er een minderheid platgeslagen moet worden. Daarna mag hij aan dezelfde ketting terug zijn hok in, waar zijn botten en gewrichten buiten beeld mogen wegkwijnen.

De vrouw met een migratieachtergrond die de ziekenhuisvloeren staat te schrobben en door een taalbarrière niet aan loonstrijd toekomt, negeren we gewoon. De arbeidsgehandicapte ook. Iedereen moet opkomen voor normale mensen. We weten immers allang dat een arbeider geen homo kan zijn, geen migratieachtergrond of beperking kan hebben en alleen door zijn loonstrookje geraakt wordt — oh, wacht!

Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het? Wat in de jaren zeventig nog op een affiche paste, moeten we tegenwoordig zelfs aan linkse mensen uitleggen. Sociale klasse loopt gezellig mee naar jouw huisbaas, de supermarkt, de apotheek en de Belastingdienst — die jouw achternaam en paspoort tot een risicoprofiel verheft. Dezelfde overheid smijt een zak geld bij Tata Steel op schoot. Ondertussen doet ze alsof zieke arbeiderslongen aftrekbare kostenposten zijn.

Toch zijn deze valse tegenstellingen verdomd effectief. Zo is een genderneutraal toilet opeens een groter gevaar voor het arbeidsrecht dan een AfD’er zoals Alice Weidel — voormalig Goldman Sachs-bankier — die vanuit haar Zwitserse comfortzone de Duitse politiek eventjes uitlegt dat buitenlanders het probleem zijn.

Rustig, ik ben onze eigen Polder-Pinochet met peroxidekuif niet vergeten: op Breitbart aanbidt hij nog steeds Friedrich von Hayek, dezelfde vrijemarktheilige met wie Mark Rutte zich jarenlang heeft ingelaten. Hij lijkt voor elke islamofobe natte droom wel een buitenlandse suikeroom klaar te hebben staan, met een betaalbewijs nog warm in zijn binnenzak. Eigen volk eerst, jawel — maar de factuur komt opvallend vaak uit het buitenland.

Ze kiezen niet eens een leuke, creatieve anti-staat-mopperkont uit — zoals Tolkien — die tenminste nog begreep dat eenheidsworst geen deugd is, bomen veel meer waard zijn dan groene briefjes en dat het kwaad meestal begint bij kale mannen in hoge torens. Wat toevallig! Hallo, Frank van Gool! Jij ook hier? Eerst dwa— euh, dwergarbeid en nu hobbithuisjes?

Nu wordt meteen duidelijk waarom rechtspopulisten kunst aan banden willen leggen. Zelfs dat kunnen VVD-donateurs nog verpesten. Boven deze Landlord of the Rings wonen nog grotere engerds, die Tolkiens boeken lezen en bij de Palantir niet denken: “Oei, macht corrumpeert.” Nee, die denken: “Handig dingetje — wat zou onze politie daarmee kunnen?”

De machtigen doen alsof de arbeider, LHBT’ers of het klimaat verschillende afslagen van die hoofdweg zijn. Het is dezelfde asfaltstrook, alleen telkens met andere slachtoffers in de dode hoek. Zodra hun eigen bezit, aandelenpakket of tweede woning in beeld komt, kruipen ze als Gollum onder een steen vandaan om te sissen: niet aan mijn precious komen.

Wij worden door betweterige verkeersregelaars staande gehouden, in de hoop dat we elkaar in die fucking file blijven verrot schelden. Want wie krijgt hier eigenlijk de boete? Niet de machtigen die al jaren spookrijden, terwijl ze lachend hun middelvinger naar ons opsteken.

De boete is voor iedereen die weigert netjes in de file van verdeel-en-heers te blijven staan. Waarom moeten wij die boete überhaupt betalen? Schuif hem terug onder de ruitenwisser van die spookrijders. Die rijden al jaren door rood, terwijl wij elkaar ondertussen de verkeersregels staan uit te leggen.