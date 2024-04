Rijkste Nederlander Charlene de Carvalho-Heineken betaalt geen belasting Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 425 keer bekeken • bewaren

Charlene de Carvalho-Heineken, de steenrijke Heineken-erfgenaam, is een fiscale trapezewerker. Via trucs omzeilt ze de Nederlandse dividendbelasting die ze zou moeten betalen over haar aandelenpakket in de bierbrouwer, onthult NRC na onderzoek. Zo spaart ze 30 miljoen euro per jaar uit.

Jarenlang betaalde De Carvalho-Heineken dankzij een fiscale sluiproute via Luxemburg en Jersey geen 15 procent maar slechts 2,5 procent dividendbelasting. Het aan banden leggen van deze vorm van belastingontwijking blijkt vechten tegen de bierkaai. Nadat het kabinet het lek op 1 januari dichtte, koos de grootaandeelhouder in Heineken voor een nieuwe truc waardoor ze nu helemaal geen belasting meer betaalt. De komende 77 jaar kunnen de 69-jarige miljardair en haar nazaten zo nog 9,3 miljard euro belastingvrij ontvangen.

De Carvalho-Heineken staat op plaats 132 op de Forbes-lijst van de rijkte mensen ter wereld met een geschat vermogen van 14,1 miljard dollar. NRC vermoedt dat het zakenblad haar vermogen nog te conservatief inschat: ze zou goed zijn voor minimaal 16 miljard.

“Haar aandelen in Heineken Holding zijn op dit moment 11,11 miljard euro waard. Sinds de dood van haar vader heeft ze 2,6 miljard euro aan dividendbetalingen ontvangen. Als we uitgaan van een gemiddeld beleggingsrendement van 5 procent per jaar dan is dat bedrag inmiddels gegroeid tot 4,15 miljard euro. Daar komen nog de beleggingen, het spaargeld, de auto’s, de kunstcollectie – waaronder Picasso’s en Karel Appels – en het onroerend goed bij dat ze van haar vader erfde. Als je alles optelt, is ze waarschijnlijk goed voor minstens 16 miljard euro.”