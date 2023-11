Rijkste 1 procent stoot evenveel uit als tweederde wereldbevolking

20 nov. 2023 - 13:01

Dat is omdat een groot deel van de wereldbevolking relatief arm is. Er wonen in het westen nu eenmaal t.o.v. China, India en Afrika relatief weinig mensen. Ofwel indien iedereen de "luxe" westerse levensstijl erop na gaat houden dan is de aarde helemaal verloren. Geboorte beperking is dus enige oplossing. Alternatief is hongersnoden, klimaat oorlogen, etc.