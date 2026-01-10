Rijkste 1 procent heeft op 10 januari broeikasgasbudget voor het hele jaar alweer verbruikt Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 290 keer bekeken Bewaren

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking heeft het broeikasgasbudget voor dit jaar na tien dagen alweer compleet verbruikt. Volgens Oxfam hebben de rijkaards nu al zoveel uitgestoten dat alles wat ze de rest van het jaar nog doen, zal leiden tot een gevaarlijke opwarming van de aarde.

De ontwikkelingsorganisatie heeft berekend dat de rijkste aardbewoners hun broeikasgasuitstoot in 2030 met 97 procent moeten terugbrengen om ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graad opwarmt. “De uitstoot van de rijkste 1% van de wereldbevolking die slechts in één jaar wordt gegenereerd, zal naar schatting 1,3 miljoen hittegerelateerde sterfgevallen veroorzaken tegen het einde van de eeuw”, stelt Oxfam.

De rijken hebben niet alleen een levensstijl die gepaard gaat met een enorme uitstoot van broeikasgassen, ze investeren ook nog eens veel geld in bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. De gemiddelde miljardair beschikt over een beleggingsportefeuille die jaarlijks goed is voor 1,9 miljoen ton CO2-uitstoot.

Oxfam bepleit een verbod op supervervuilende privéjets en superjachten. Ook stelt de organisatie voor om de belastingen op extreme rijkdom en vervuiling te verhogen. Het geld zou kunnen worden aangewend om het globale zuiden te helpen met de gevolgen van de klimaatcrisis. Arme gemeenschappen hebben het meeste te lijden onder het veranderde klimaat, onder meer omdat zij niet over de middelen beschikken om zich te beschermen tegen de gevolgen van bijvoorbeeld extreme hitte of langdurige droogte.

