Rijkste 0,001% bezit drie keer zoveel als de armste helft van de mensheid

De rijkste 0,001 procent van de wereld (dat zijn zo’n 60.000 mensen) bezit drie keer zoveel als de armste helft van de mensheid. Dat blijkt uit het World Inequality Report 2026 waarover The Guardian bericht.

De armste helft heeft slechts 2 procent van alle bezittingen. Als percentage van de totale welvaart zijn de bezittingen van de rijkste 0,001 procent met meer dan de helft toegenomen sinds 1995: van minder dan 4 procent destijds naar meer dan 6 procent nu. Overal op de wereld is sprake van forse ongelijkheid. Zo bezit de rijkste 1 procent in vrijwel elke regio meer dan de 90 procent ‘armste’ mensen samen.

Onder meer Thomas Piketty heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij wijst er al jaren op dat bezit meer oplevert dan werken. De opstellers van de studie denken dat de toenemende welvaartsverschillen een gevaar vormen voor samenlevingen.

Omdat arme landen meer rente moeten betalen dan rijkere landen als ze leningen afsluiten, stroomt jaarlijks 1 procent van het wereldwijde bnp van arm naar rijk. Ter vergelijking: dat is drie keer zoveel als er wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking.

De ongelijkheid is ook zichtbaar bij de klimaatcrisis. De armste helft van de wereldbevolking is slechts verantwoordelijk voor 3 procent van de broeikasgasuitstoot, maar betaalt wel de hoogste prijs voor de klimaatverandering. De rijkste 10 procent is goed voor 77 procent van alle emissies.