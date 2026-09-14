Rijkssubsidie voor Forum-school 'onder valse voorwendselen' verkregen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 932 keer bekeken • Bewaren

De Renaissanceschool, de basisschool gestart door de extreemrechtse partij Forum voor Democratie, heeft mogelijk gesjoemeld bij het verkrijgen van een rijkssubsidie voor de oprichting. Dat meldt de Volkskrant maandag. Die subsidie is verkregen op basis van een marktonderzoek dat ernstige methodologische tekortkomingen had. Zo werd voor de ouders verzwegen dat het om een Forum-school ging.

De school in Almere Poort is in augustus van dit van start gegaan met welgeteld vier leerlingen in de klas. De rijkssubsidie die de partijschool ontvangt bedraagt op dit moment 507 duizend euro per kalenderjaar. Om daarvoor in aanmerking te komen moet er voldoende animo zijn voor de bouw van een nieuwe school. De Volkskrant schrijft:

Ouderverklaringen zijn de geijkte weg, maar het lukte niet om daar genoeg van te verzamelen. Daarom weken de oprichters uit naar de alternatieve methode: een marktonderzoek. Dat mag alleen worden uitgevoerd in wijken waar veel gebouwd gaat worden. De FvD-school is de eerste school die via deze route wordt bekostigd.

Behalve dat de school onderdeel is van Forum voor Democratie, werd bijvoorbeeld ook niet vermeld 'dat op de Renaissanceschool aan jongens en meisjes verschillende lesmethoden zullen worden aangeboden'. Dat bleek bij de onderwijsinspectie ook niet bekend.

De krant meldt verder:

D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk meent dat de school ‘onder valse voorwendselen’ is gestart en stelt maandag Kamervragen. ‘Van dit soort misleidende onderzoeken moeten we af, want het zijn kinderen die daarvan de gevolgen ondervinden. Zij mogen nooit speelbal worden van een politiek project.’