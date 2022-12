Rijksrecherche onderzoekt mogelijk liegende topambtenaren tijdens verhoren toeslagenschandaal Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

Topambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën hebben mogelijk gelogen tijdens hun verhoren rond het toeslagenschandaal. Dat meldt Nieuwsuur maandagavond. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar meineed.

De zaak draait om het zogenoemde memo-Palmen, vernoemd naar de destijds hoogste jurist bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst, Sandra Palmen-Schlangen. In dat memo uit 2017 adviseert Palmen de dienst dat ouders gecompenseerd moeten worden omdat de Belastingdienst aantoonbaar “laakbaar” gehandeld heeft. Dat memo verdween in de la zonder dat het advies van Palmen werd opgevolgd. In plaats daarvan bleef de Belastingdienst nog jarenlang procederen tegen ouders van wie de kinderopvangtoeslag ten onrechte was stopgezet en die in grote financiële problemen raakten.

Nieuwsuur schrijft:

Voor de parlementaire ondervragingscommissie zei toenmalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek in 2020 dat het memo hem "op geen enkele manier ooit eerder heeft bereikt" dan toen het vlak voor de verhoren naar buiten kwam. De toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën Manon Leijten zei tegen de ondervragingscommissie dat zij zich niet kon herinneren het memo te hebben gelezen. Tegelijkertijd bleek al tijdens de verhoren dat het memo-Palmen in het voorjaar van 2019 opnieuw was opgedoken bij het ministerie van Financiën. Een reconstructie van Trouw en RTL Nieuws liet zien dat het memo werd besproken in aanwezigheid van zowel Uijlenbroek als Leijten.

Al in juni 2021 deed een groep gedupeerde ouders aangifte wegens meineed, dit nadat RTL Nieuws en Trouw de leugens in een reconstructie boven water haalden. De Rijksrecherche bevestigt nu dat het onderzoek inmiddels is geopend. Zowel Jaap Uijlenbroek als Manon Leijten zeggen vooralsnog niet gehoord te zijn. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de nog openliggende vragen rond het memo-Palmen.