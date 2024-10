Rijksmuseum gesloten tijdens Museumnacht vanwege dreiging door Extinction Rebellion

"Extinction Rebellion heeft een disruptieve actie aangekondigd in het Rijksmuseum tijdens Museumnacht a.s. zaterdagavond. Gezien deze bedreiging is het Rijksmuseum genoodzaakt, voor de veiligheid van publiek, medewerkers en kunst, de deuren gesloten te houden tijdens Museumnacht."

Kunstwerken van grote culturele waarde zijn de laatste tijd vaker doelwit geweest van klimaatactivisten, tot grote schrik van de musea. In dit geval is het museum doelwit omdat het gesponsord wordt door de bank ING. "ING financiert de fossiele industrie jaarlijks met miljarden en is daarmee medeverantwoordelijk voor klimaatrampen, tienduizenden doden en miljoenen andere slachtoffers. Rijks, zeg nee tegen ING!” aldus Extinction Rebellion in het persbericht waarin de 'disruptieve actie' wordt aangekondigd. Het Rijksmuseum was al zes keer eerder doelwit van de klimaatactiegroep.