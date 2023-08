Rijke bergbeklimmers laten sherpa sterven op weg naar de top van K2 Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1575 keer bekeken • bewaren

Op weg naar de top van de K2 in Pakistan, de op een na hoogste berg ter wereld, hebben bergbeklimmers een sherpa die was meegereisd om hen te assisteren laten sterven zonder hem hulp te bieden. Dat stellen expeditieleden. De sherpa, een man van 27, heeft een urenlange strijd tegen de dood geleverd en had gered kunnen worden maar de bergbeklimmers vonden hun doel, het bereiken van de top, belangrijker dan een mensenleven, zo luidt de kritiek.

Enkele expeditieleden braken de beklimming af omdat het lawinegevaar te groot was. De sherpa Mohammed Hassan behoorde bij het team van degenen die doorgingen. Hij werd vervolgens meegesleurd door een lawine maar kon weer naar boven getrokken worden met behulp van een touw dat hij zelf had aangebracht voor de andere klimmers. Zijn zuurstofmasker raakte defect maar hij leefde nog wel. Tot ontzetting van de ervaren Oostenrijkse klimeer Wilhem Steindl die de tocht wegens gevaar had afgebroken, bleek volgens hem uit camerabeelden dat de expeditieleden de sherpa geen hulp hebben geboden.

“Via de getuigenissen van drie alpinisten kan ik melden dat deze man nog in leven was, terwijl zeker 50 mensen langs hem klommen,”, hekelt Steindl de onmenselijke taferelen in het Oostenrijkse dagblad ‘Der Standard’. “Na het ongeluk bevestigden ze gewoon een nieuw touw, zodat de andere klimmers hun missie konden voortzetten. De stervende man werd compleet genegeerd. Hij stierf daar jammerlijk. Er waren maar drie of vier mensen nodig geweest om hem naar beneden te halen”, aldus Steindl. Voor Steindl is het egoïstische gedrag van de klimmers een brug te ver. “Ooggetuigen vertelden ons zelfs dat de stervende man de voeten van andere klimmers vastgreep om hulp te krijgen, maar ze negeerden hem. Wat daar gebeurd is, is een schande. Een stervende mens wordt aan zijn lot overgelaten zodat er records kunnen worden gevestigd”, zei hij. De Noorse Kristin Harila stelde op dat ogenblik inderdaad een record scherper - mogelijk gemaakt met de hulp van talloze sherpa’s. De Noorse vierde haar triomf na afloop in het basiskamp. Steindl ging naar eigen zeggen niet naar het feest. “Ik walgde ervan. Er was daar iemand gestorven.”

Het egoïsme van de klimmers hield daarbij niet op. De weduwe van de sherpa en hun drie kinderen krijgen zijn salaris niet uitbetaald door het bedrijf dat de klimtochten organiseert omdat het slachtoffer zijn taak niet heeft volbracht. Steindl is daarom een geldinzamelingsactie gestart op GoFundMe. Daar is inmiddels bijna 75.000 euro op gestort. De Pakistaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het reisbureau.

In een verklaring op Instagram ontkent Kristin Harila dat de sherpa bewust in de steek gelaten is. Volgens haar is er wel degelijk hulp geboden en heeft zij haar tocht naar de top voortgezet in de veronderstelling dat er voldoende voor de sherpa gezorgd werd. Ze zegt er niet van op de hoogte te zijn geweest dat de sherpa geen goede uitrusting had. "Mijn hart en gedachten en gebeden gaan uit naar de familie en geliefden van Hassan en ik voel me heel verdrietig over deze hele situatie."