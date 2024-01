Rijk bezuinigt op nieuw spoor, maar wil wel meer asfalt

“In zowel Amsterdam als Rotterdam staan ambitieuze ov-plannen door het ontbreken of intrekken van rijksbijdragen op het spel. (…) Amsterdam ligt op ramkoers met het Rijk over de verlenging van de Noord/Zuidlijn. Het demissionaire kabinet heeft een eerder toegezegde bijdrage van 1,7 miljard euro geschrapt vanwege geldtekort. In Rotterdam heeft het stadsbestuur onlangs gekozen voor een derde stadsbrug, waar auto’s overheen kunnen. Het college had eigenlijk de voorkeur voor een metrotunnel, maar dan zou het honderden miljoenen euro’s aan rijksbijdrage mislopen.”