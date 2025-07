Rigide nationaliteitsregels kosten Nederland een Nobelprijswinnaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 492 keer bekeken • bewaren

Andre Geim, de Brits-Nederlandse natuurkundige die in 2010 de Nobelprijs won, is gestript van zijn Nederlandse nationaliteit. Dat meldt de Volkskrant. De geboren Rus Geim, die in het Verenigd Koninkrijk woont en werkt, heeft sinds enkele jaren ook de Britse nationaliteit. En dat mag niet.

Tegen de Volkskrant zegt Geim dat hij enkele maanden geleden plots een mail kreeg van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin stond dat hij zijn Nederlandse nationaliteit kwijt was en dat als hij zijn paspoort niet zou inleveren bij de ambassade, hij Interpol achter zich aan zou krijgen. De krant tekent op:

‘Ik vind het heel teleurstellend dat ik mijn Nederlandse nationaliteit kwijt ben, en ben er zeer boos over. De officiële reden is dat ik ongeveer twaalf jaar geleden Brits ben geworden omdat ik een Britse ridderorde kreeg waarvoor dat een vereiste was. Ik had dat waarschijnlijk afgeslagen als ik had geweten wat dat zou betekenen voor mijn Nederlandse nationaliteit. Ik heb geprotesteerd bij Buitenlandse Zaken en de IND, maar tevergeefs.'