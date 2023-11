Rico Verhoeven aangeslagen, voelt zich misbruikt door Dilan Yesilgöz voor VVD-campagne

De VVD schuwt geen middel om mensen voor hun karretje te spannen. In een veel besproken campagnevideo van de VVD is te zien hoe Dilan Yesilgöz aan het sparren is met wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. Die voelt zich nu misbruikt door de lijsttrekker, zo maakt hij duidelijk in de talkshow Beau. Hij wist niet dat de beelden zo gebruikt zouden worden. "Het was een samenwerking met NOC*NSF om kansarme jongeren de ruimte te geven te sporten."