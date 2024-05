Richt een meldpunt voor buitenlandse intimidatie op Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

De lange arm van autoritaire regimes is een probleem in onze Nederlandse en Europese samenleving dat te lang is verwaarloosd. De lange arm ondermijnt de veiligheid en vrijheid van miljoenen Europeanen met wortels buiten Europa. Regimes stoppen hun intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld niet bij hun landsgrenzen. De lange arm reikt vaak tot ver in onze samenlevingen. Dit leidde in Nederland tot verschijnselen als Chinese politiebureaus, spionage bij terrorismecoördinator NCTV en zelfs het vermoorden van Iraniërs. Autoritaire regimes kijken de kunst bij elkaar af hoe ze wereldwijd het beste controle kunnen blijven uitoefenen, en dit is een bedreiging voor Europa.

Het is cruciaal dat burgers zich veilig en gehoord voelen. Een veilige EU bevordert vrede en beschermt haar inwoners tegen bedreigingen en geweld. In heel Europa moeten daarom dezelfde minimumeisen gesteld worden aan het waarborgen van de veiligheid en vrijheid van gemeenschappen en individuen. Op 29 mei organiseer ik een conferentie om dit probleem onder de aandacht te brengen en een aanzet te geven voor een Europese aanpak. Dit moet uiteindelijk leiden tot een Actieplan tegen de Lange Arm van de nieuwe Europese Commissie en tot het vaststellen van minimumeisen voor de bescherming in lidstaten.

Een eerste stap is het oprichten van meldpunten voor buitenlandse intimidatie in elk land. Hoewel zo'n meldpunt niet de oplossing is voor het probleem, is het wel belangrijk dat mensen toegankelijk en veilig een melding kunnen maken. De veiligheid van mensen die melding maken moet worden gegarandeerd. Dit kan door beveiligde websites of telefoonlijnen op te zetten en door als overheid zelf mensen actief op te zoeken en te vragen waar zij behoefte aan hebben. Betrokkenheid van burgers en het opbouwen van een vertrouwensband tussen diaspora’s en de overheid is noodzakelijk om dreigingen aan te pakken. Hoewel elk land dit zelfstandig moet regelen, is samenwerking en uitwisseling tussen Europese lidstaten en veiligheidsdiensten belangrijk, aangezien ook intimidatie zich niet aan Europese binnengrenzen houdt. Een centraal punt dat in verbinding staat met nationale autoriteiten kan deze samenwerking versterken.

Naast het beschermen van burgers, moet de EU veel serieuzer omgaan met het straffen van regimes en hun eventuele vertegenwoordigers in Nederland die zich bewezen schuldig maken aan onder meer intimidatiepraktijken en het volgen van mensen.. Recentelijk is in Nederland de wetgeving uitgebreid om spionageactiviteiten, waaronder spionage gericht op diaspora gemeenschappen, strafbaar te stellen. Deze wet moet een Europese wet worden om meer slagkracht te krijgen tegen de ‘lange arm’. De Europese Commissie moet in een actieplan met concrete voorstellen komen aan lidstaten en het Europees Parlement.

Maar het belangrijkste om intimidatie echt te bestrijden en burgers te beschermen is het vergroten van de kennis over dit probleem binnen politie, justitie en lokale overheid. Op dit moment ontbreekt vaak de kennis over de complexiteit van het grote aantal kwesties en gevoeligheden die spelen in gemeenschappen, zoals recentelijk is gebleken bij de rellen waarbij Eritreeërs in Den Haag betrokken waren. Om effectief te kunnen optreden, is het essentieel dat instanties situaties herkennen en begrijpen. Dan kun je voorkomen dat bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders onterecht opgepakt worden, omdat regimes misbruik maken van internationale politiesamenwerking. Er moeten speciale teams komen die getraind zijn om adequaat te helpen als mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Europese afspraken zijn nodig om te zorgen dat autoriteiten precies weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze effectief kunnen samenwerken.

Op dit moment geven we buitenlandse autoritaire regimes vrij spel in het spioneren, intimideren en bedreigen van ónze burgers. We moeten om deze mensen heen gaan staan en optreden tegen inmenging. Een doortastend actieplan met regels op Europees niveau zal ervoor zorgen dat deze regimes de consequenties van hun handelen ervaren en hen dwingen deze praktijken te stoppen. Om de weerbaarheid van de gemeenschappen te versterken, moet de Europese Unie als een front optreden om onze waarden te beschermen en een signaal af te geven: inmenging en intimidatie worden niet getolereerd.