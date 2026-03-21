Richard de Mos: ‘Je kan alles beloven’

Richard de Mos beloofde de Haagse bevolking voor de verkiezingen dat er geen azc zou komen. Maar kan een lokale partij dat wel beloven, vraagt Dolf Jansen in Spijkers met Koppen. “Je kan alles beloven”, reageert de leider van Hart voor Den Haag. “We moeten wel, want belofte maakt schuld, en eigen schuld dikke bult.”