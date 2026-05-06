Revolutionaire Garde meldt dat Straat van Hormuz weer open is

Het is weer veilig om door de Straat van Hormuz te varen. Dat heeft de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde laten weten. De openstelling van de zee-engte hangt volgens Iraanse staatsmedia samen met de beëindiging van “de bedreigingen van de agressors”.

In de Iraanse verklaring worden de eigenaren en kapiteins van gestrande schepen bedankt voor het respecteren van de Iraanse regels. Of en welke voorwaarden er nu nog zijn verbonden aan een doortocht is onduidelijk.

Het Trump-regime kondigde dinsdag al het einde van de oorlog aan. De Amerikaanse autocraat is er niet in geslaagd om zijn doelen te bereiken. Zo nam hij zich bij het begin van de oorlog voor om het nucleaire arsenaal van Iran onschadelijk te maken of in beslag te nemen. Dat is niet gebeurd. Er ligt ook geen atoomakkoord.

Ook van Trumps plannen voor ‘regime change’ in Iran is niets terechtgekomen. Inmiddels beweert hij afwisselend dat hij daar nooit voor heeft gepleit of dat er al een nieuwe leiding in Iran zit. De Iraanse bevolking die al bijna een halve eeuw gebukt gaat onder het repressieve ayatollah-regime, zal over dat laatste heel anders denken.