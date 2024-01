Reuring in de formatie, de spreidingswet Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Het is de angst voor het oprukken van de invloedssfeer van de islam die het DNA van Wilders is gaan vormen.

De Tweede Kamerverkiezingen liggen inmiddels meer dan twee maanden achter ons. Zicht op een kabinet is nog ver weg. Op de site www.parlement.com zijn de beginselen van alle Nederlandse politieke partijen opgetekend. Het beginselprogramma van de PVV luidt als volgt:

“Het leidende beginsel van de PVV is ijveren voor een 'vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland'. De PVV keert zich met name tegen 'islamisering van de Nederlandse samenleving', waarvan in haar ogen sprake is, en zet zich verder af tegen 'links' in brede zin (subsidies, ontwikkelingssamenwerking, bureaucratie, Europese samenwerking, publieke omroep). Doel: het land teruggeven aan de burger en een frontale aanval starten op de elite. Wilders bepleit in zijn onafhankelijkheidsverklaring een aantal stevige maar faire maatregelen, die Nederland weer moeten maken zoals ons land bedoeld is: vrij, welvarend en onafhankelijk.”

Met haar beginselen heeft de PVV, of beter enig lid Wilders sinds het moment op 2 september 2004 waarop hij besloot de VVD-fractie te verlaten, voor flink wat reuring gezorgd in de Nederlandse politiek (kopvoddentaks / minder Marokkanen ea). Waar komen de ideeën van Wilders vandaan? Wat drijft hem? Hoe gaat hij te werk? Wat weten we over Wilders nu hij op het punt staat de macht te grijpen?

Wie Wilders wil leren kennen leest eerst ‘Geert Wilders, tovenaarsleerling’ van Meindert Fennema en daarna de bundel ‘Wilders gewogen’ van Gerrit Voerman en Koen vossen.

De op 12 juni 2023 overleden hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam Fennema schreef in 2010 een kleine Wilders biografie. Zijn boek reconstrueert met name de politieke carrière van Wilders tot en met de gedoogsteun die hij gaf aan het eerste kabinet Rutte. De bundel ‘Wilders gewogen’ gaat wat breder. In de bundel van hoogleraar Nederlandse politiek Voerman en historicus Vossen zijn bijdragen opgenomen waarin ingegaan wordt op de partijorganisatie, de relatie met de pers, Wilders internationale carrière en buitenland politiek, zijn kiezers en zijn programmatische en ideologische ontwikkeling.

Het is met name de ideologische ontwikkeling die voor reuring heeft gezorgd. In zijn ontwikkeling is Wilders zich meer en meer gaan richten tegen de islam en het beschermen van de bevolking tegen de islamisering van Nederland. Grote invloed op Wilders denken hebben Ayaan Hirsi Ali en Frits Bolkestein gehad. Bolkestein op zijn beurt, maar ook de huidige Kamervoorzitter Martin Bosma zijn schatplichtig aan het werk van Harvard hoogleraar politicologie Samuel Huntington. In de jaren negentig schreef hij het baanbrekend boek ‘The clash of civilizations’. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het Warschaupact schreef Francis Fukuyama ‘The end of history‘. Een tijdperk van vrede, globalisering en samenwerking zou ontstaan. ‘Nee’, zegt Huntington, ‘ik zie een geschiedenis en toekomst van botsende beschavingen.’ Huntington onderscheidt in de wereld vijf grote beschavingen die hun stempel drukken op de internationale betrekkingen: westers (kapitalisme) / islam (Midden-Oosten, Pakistan / Indonesië / (Russische) orthodoxie / hindoe (India)/ confucianisme (China). Gezien denken over religie, waarden, normen en mensbeeld is het een illusie dat de beschavingen in harmonie met elkaar samenleven. Huntington ziet in de jaren negentig een tanende invloed van het Westen en het oprukken van de Islam vanuit het Midden-Oosten.

Het is de angst voor het oprukken van de invloedssfeer van de islam die het DNA van Wilders is gaan vormen. Als uiting van die angst zien we in de formatiegesprekken met VVD, NSC en BBB Wilders op 16 januari spreken over het hebben van een groot probleem als de Eerste-Kamer fractie van de VVD aankondigt vandaag 23 januari tegen de Spreidingswet te stemmen.