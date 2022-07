Retraite Friese Staten afgezegd omdat FvD de Statenleden in gevaar heeft gebracht

Een tweedaagse retraite voor de Provinciale Staten van Friesland is op het laatste moment afgezegd, omdat Forum voor Democratie de veiligheid van de Statenleden in gevaar heeft gebracht. Dat meldt de Leeuwarder Courant (LC). De Statenleden zouden naar Terschelling gaan, maar FvD maakte op Twitter de locatie bekend.

Omdat gevreesd wordt dat aanhangers van Forum en boze boeren de Statenleden op het eiland zouden opzoeken om verhaal te halen over het stikstofbesluit, is in overleg met politie en het OM besloten de retraite uit te stellen. In verschillende appgroepen werd al opgeroepen ervoor te zorgen dat de Statenleden ‘de boot niet halen’. Verschillende fractievoorzitters hebben laten weten te vrezen voor hun veiligheid.

Onder de fractievoorzitters heerst woede, omdat ze vinden dat het functioneren van Provinciale Staten in het geding is. Dat Forum voor Democratie de retraite heeft gedeeld, voedt het wantrouwen richting die partij. Politici vragen zich af of ze zich nog wel vrij kunnen uiten in besloten bijeenkomsten, zoals in een fractievoorzittersoverleg.