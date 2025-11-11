Restkabinet-Schoof bezuinigt Vluchtelingenwerk Nederland kapot, chaos aanstaande

Als gevolg van drastische bezuinigingen door het demissionaire extreemrechtse flutkabinet-Schoof, verdwijnen bij VluchtelingenWerk volgend jaar van 280 van de 350 opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwt voor spanningen en incidenten wanneer asielzoekers nergens meer terecht kunnen met vragen over hun complexe procedures. Eerder al bezuinigden opeenvolgende VVD-kabinetten onder leiding van Mark Rutte zo fors op de asielopvang, dat er al een ernstig tekort aan opvangplekken ontstond. Deze "asielcrisis", die in feite een opvangcrisis is, wordt door de nieuwe maatregelen verergerd.
Ook de overheveling van gezinshereniging naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zorgt voor onrust. Duizenden lopende aanvragen moeten binnen drie weken worden overgedragen van circa duizend medewerkers en vrijwilligers naar een IND-callcenter met slechts enkele tientallen medewerkers. De vrees is dat gezinnen in de wirwar van regels en papierwerk zullen vastlopen.
De Marker legt uit waarom dit problematisch is:
