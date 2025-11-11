Restkabinet-Schoof bezuinigt Vluchtelingenwerk Nederland kapot, chaos aanstaande

Als gevolg van drastische bezuinigingen door het demissionaire extreemrechtse flutkabinet-Schoof, verdwijnen bij VluchtelingenWerk volgend jaar van 280 van de 350 opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwt voor spanningen en incidenten wanneer asielzoekers nergens meer terecht kunnen met vragen over hun complexe procedures. Eerder al bezuinigden opeenvolgende VVD-kabinetten onder leiding van Mark Rutte zo fors op de asielopvang, dat er al een ernstig tekort aan opvangplekken ontstond. Deze "asielcrisis", die in feite een opvangcrisis is, wordt door de nieuwe maatregelen verergerd.