‘Reserveer een plaats in de EU voor Oekraïne’

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba dringt er op aan om zijn land uitzicht te bieden op toetreding tot de Europese Unie. “We horen heel vaak dat Oekraïne bij de Europese familie hoort. Dan is het nu belangrijk die plaats te reserveren in de Europese Unie”, zei hij bij een bezoek aan Duitsland. “We praten niet echt over een zo snel mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU, maar het is zeer belangrijk voor ons om die plaats te reserveren voor Oekraïne.”