Republikeinse Conventie: politici vechten ruzie live op tv uit en Giuliani valt op zijn plaat

Iemand probeerde Gaetz weg te leiden, maar de Republikeinse Afgevaardigde wilde van geen ophouden weten. “Hé, als je op het podium staat, roept iedereen net zolang boe tot je weer vertrekt”, ging hij door. Het kwam Gaetz op kritiek te staan van een andere aanwezige. “Hou je bek, Gaetz. Wees geen klootzak.” Aan dat laatste verzoek kan Gaetz moeilijk voldoen, want hij is een allround eikel. Zo kwam hij in 2021 onder vuur te liggen toen hij ervan werd verdacht te hebben betaald voor seks met een minderjarige .

Rudy Giuliani, die in 2020 in het nieuws kwam omdat de makers van de film Borat vastlegden dat hij seks wilde met een veel jongere dame (Borat: “Ze is vijftien, ze is te oud voor je”), zorgde ook nog voor wat vermaak. De voormalige burgemeester van New York City en ex-advocaat (hij is inmiddels geschorst) van Donald Trump wekte de indruk dat hij iets te diep in het glaasje had gekeken. Hij viel op een paar stoelen en moest door andere Republikeinen overeind geholpen worden.