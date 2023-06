Republikeinen willen stemmen bemoeilijken

29 mei 2011 - 8:25

Wat het is, hier in NL heeft iedereen een paspoort of identiteitskaart. In de VS is dat veel minder gebruikelijk (t land is zo groot dat je heel ver kan reizen zonder ooit een paspoort nodig te hebben). Dus als je in de VS een paspoort verplicht maakt wordt het voor bepaalde groepen moeilijker om te stemmen... En dat je hier in NL ook maar op een dag mag stemmen, ja misschien zouden wij dat ook wat moeten verruimen.