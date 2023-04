Republikeinen cancelen openbare bibliotheken uit wraak omdat 'woke' boeken niet worden verwijderd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 256 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: LearningLark https://flic.kr/p/7iW4zL

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Missouri hebben ingestemd met het compleet schrappen van subsidie voor alle openbare bibliotheken. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Senaat van de staat in het midwesten van de VS, waar ook een Republikeinse meerderheid zetelt. De wet wordt gezien als drukmiddel om de bibliotheken te dwingen onwelgevallige boeken, bijvoorbeeld met LHBTQIA-personages of over racisme, uit de collectie te verwijderen. Voor de openbare bibliotheken die afhankelijk zijn van subsidie zou het intrekken daarvan de genadeklap betekenen.

Het wetsvoorstel is ook een vorm van Republikeinse wraak op mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU). Die vocht in februari namens de vereniging van schoolbibliothecarissen en namens de bibliotheken een beslissing aan om meer dan driehonderd boeken te verbieden op scholen. De Republikeinen beschuldigen de openbare bibliotheken ervan met subsidiegeld de rechtszaak medegefinancierd te hebben. Zowel de bibliotheken als de ACLU ontkennen dit.

De Democratische minderheid in het Huis spreekt schande van de Republikeinse poging de bibliotheeksubsidie, die gegarandeerd is in de grondwet van de staat, in te trekken. Volgens de Democraten is het “ongepast” dat de bibliotheken gestraft worden “omdat Republikeinen boos zijn dat bibliotheken censuur aanvechten.”