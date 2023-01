Republikeinen bepalen weer eens wat vrouwen wel en niet mogen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

Het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Missouri heeft nieuwe kledingvoorschriften voor volksvertegenwoordigers vastgelegd. Ten minste, voor de vrouwen dan. Die zijn voortaan verplicht hun armen te bedekken.

De nieuwe regel is een aanvulling op de kledingvoorschriften die in 2021 werden doorgevoerd, wederom alleen voor vrouwen. Daarin stond dat vrouwen verplicht zijn “jurken, rokken of broeken met een jasje of vest en gepaste schoenen of laarzen” te dragen. Republikeinse politici bleken daarop niet bestand te zijn tegen de aanblik van blote armen dat daar nu aan is toegevoegd dat die volledig bedekt moeten zijn.

Democraten in het Huis noemen de kledingvoorschriften “belachelijk”. “Weet je hoe het voelt om een stel mannen in deze kamer te hebben die naar je bovenlijf kijken en proberen te beslissen of het gepast is of niet?” vroeg afgevaardigde Ashley Aune tijdens een debat.

Andere Demcoraten wijzen erop dat de Republikeinen wel erg hypocriet zijn: “De partij die helemaal doordraaide door de suggestie dat ze mondkapjes moesten dragen tijdens een pandemie … besteedt nu zijn tijd aan het focussen op wat vrouwen moeten dragen.”