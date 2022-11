Republikeinen behalen meerderheid, Biden krijgt moeilijk met regeren

17 nov. 2022 - 11:43

Als men de meerderheid behaalt in de Tweede Kamer, oftewel het parlement, en in dit geval het Huis van Afgevaardigden geheten, door een democratisch verkregen verkiezingsresultaat, hoort de beleidsmacht ook naar die nieuw heersende partij of coalitie te gaan ondanks dat er in de Eerste Kamer (de senaat) een in dit geval minieme minderheid is voor de winnaars van de verkiezingen, en ook ondanks dat het betreffende systeem nog een veto-houdende President heeft die verbonden is met de verliezende partij.