Republikein Ted Cruz krijgt simpele vraag over absurde Amerikaanse wapenwet en gaat er gauw vandoor

Het is simpelweg niet uit te leggen dat van alle landen in de wereld, alleen in de Verenigde Staten met zeer grote regelmaat massamoorden plaatsvinden zoals deze week op de school in Texas waarbij 19 kinderen om het leven kwamen. Tenminste, het is wel uit te leggen, maar daarvoor moet je erkennen dat het recht op vrij wapenbezit het grote probleem is. Iets wat met name de Republikeinen op elke mogelijke manier proberen te ontkennen.

Het is dit jaar precies twintig jaar geleden sinds Michael Moore zijn film Bowling for Columbine uitbracht, waarin hij aandacht vroeg voor de absurde wapenwetgeving waardoor de moordenaars op de middelbare school van Columbine zo makkelijk aan hun wapens konden komen. Sindsdien neemt het aantal schietpartijen alleen maar toe en niet af. Na elke mass shooting klinkt de roep om strengere wapenwetgeving, maar die komt er mede door de fanatieke wapenlobby van de NRA niet. De massamoord op de school in Uvalde, Texas, was alweer nummer 24 van dit jaar. En het is pas mei.