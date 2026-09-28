Rente schiet omhoog, maar spaarders bij grote Nederlandse banken merken daar nog weinig van Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 105 keer bekeken • Bewaren

Hoewel de rente wereldwijd omhoog schiet merken spaarders bij de grote Nederlandse banken daar maar weinig van. Zo krijg je op een Oranje Spaarrekening van ING nu 1,25 procent, en dan alleen over de eerste 10.000 euro (daarboven gaat het naar 1,00 procent). Bij ABN Amro krijg je maximaal 1,45 procent, terwijl de Rabobank 1,5 procent biedt. Wie zijn geld langer vastzet in een spaardeposito kan iets meer krijgen.

De lage rentes bij de grote Nederlandse banken zijn opmerkelijk omdat centrale banken de rente wereldwijd verhogen in een poging om de inflatie omlaag te brengen. Huizenkopers en bedrijven moeten meer rente betalen als ze een hypotheek of lening afsluiten. Datzelfde geldt voor overheden die geld lenen.

Nederlandse huishoudens hebben alles bij elkaar ruim 550 miljard euro aan spaargeld. Die miljarden staan voor een groot deel gestald bij de grote banken die weinig rente uitkeren. Het is ook mogelijk om voor een kleinere of buitenlandse bank te kiezen. Daar kun je vaak meer rente krijgen.