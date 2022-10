Remkes trapte in propaganda veehouderij: boerenleiders cashen dankzij bouw illegale stallen

23 okt. 2022 - 12:18

Iedereen was gebiologeerd door het professionele bezwerende imago van Remkes. Maar in feite was het wat iedere medewerker van een parfumerie kan: mooi inpakken. Ik kan dat wel meevoelen zowel met de medewerker als met Remkes. De wereld wil nu eenmaal met alle liefde een oor aangenaaid krijgen. Het gevaar is dan wel als iemand de waarheid en niets dan de waarheid zegt - zoals Henk Kamp van morgen in BUITENHOF- hij niet op geloof maar op skepsis wordt getracteerd. Nochtans is BUITENHOF bij uitstek het beste wat er op gebied van opinies is te bieden.