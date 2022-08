Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

6 aug. 2022 - 10:55

Wat Remkes en de politiek meer moeten benadrukken is het gezondheidseffect. Tot nu toe wordt het stikstof/ammonia probleem benaderd vanuit de context of we meer of minder auto moeten rijden, meer of minder moeten vliegen of bouwen. En natuurlijk of er minder vee moet zijn. Daarbij laten we een heel belangrijk gebied buiten beschouwing. Ik heb in het verleden aan de hand van kaarten laten zien dat in de gebieden waar veel dieren worden gehouden er sprake is van een concentratie van nare ziekten. Covid, Q-koorts en MRSA. Bij de uitbraak van Covid was met name de Peel donker rood gekleurd. Niemand had er een verklaring voor tot men de lucht ging meten die vol troep zat. Longen waren daardoor geïrriteerd en dus ontvankelijk voor het virus. Bij nader onderzoek bleek hetzelfde in het gebied rond Ermelo. Daar zit een kalkoenboer die in zijn eentje verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot in die regio. De uitstoot is zo hoog dat alles wat we in heel Nederland met de snelheidsverlaging van 130 naar 100 km hebben gewonnen door één boer is tenietgedaan. Niet toevallig zijn dat twee van de drie gebieden in Nederland die in de huidige plannen geheel veevrij worden gemaakt. En dat is dus niet voor niets. Het laat zien dat de uitstoot van veebedrijven een direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Het boerenprobleem is een gezondheidsprobleem.

2 Reacties