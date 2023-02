'Religieuze fanatici vergiftigen Iraanse schoolmeisjes om onderwijs te saboteren'

Dinsdag zijn tientallen meisjes afgevoerd naar ziekenhuizen nadat ze op een meisjesschool op mysterieuze wijze vergiftigd werden, schrijft The Guardian. De aanslag vond plaats in Pardis, een stad in de provincie Teheran. De afgelopen maanden zijn al honderden schoolmeisje met vergiftigingsverschijnselen en ademhalingsproblemen opgenomen. Zondag nog werden in een andere stad, Borujerd in het westen van het land, leerlingen van een meisjesschool naar het ziekenhuis overgebracht vanwege een soortgelijke aanval.