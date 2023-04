Relbeluste voetbalsupporter verbijsterd over beperkingen: Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt!

Er is weer veel media-aandacht voor gedoe in en rond de stadions. Woensdag was een wegwerpaansteker die door een Feyenoord-supporter weggegooid werd in De Kuip ineens wereldnieuws. En dit weekend zag voetbalclub PEC Zwolle zich gedwongen het gedrag van de eigen fans publiekelijk af te keuren nadat die na afloop van een wedstrijd een paar willekeurige kinderen hadden afgerost. In alle beschouwingen en analyses ontbreekt echter de stem van de supporters zelf. Spijkers met Koppen zet dat onrecht recht en nodigde een heuse hooligan uit aan tafel bij Dolf Jansen voor een kritisch interview.